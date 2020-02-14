Каста выступит в Казани

2020-02-14, Автор - Ramil; Продукт - Каста; [77]
Каста - российская хип-хоп группа из Ростов-на-Дону, представляют лейбл Respect Production. Состав группы Влади, Шым, Хамиль, Змей.

Первый альбом группы вышел в 1999 году, тогда еще на кассетах. В 2002 году альбом группы "Громче воды, выше травы" стал успешным, было продано почти 100 тысяч копий. После такого успеха группа начала выступать на территории России и ближнего зарубежья. За время существования группы песни группы использовались в саундтреках к фильмам.

Концерт группы Каста состоится в городе Казань, 21 февраля в РК Ривьера. Начало в 20:00.
    Дискография
  • 2002: Громче воды, выше травы
  • 2008: Быль в глаза
  • 2017: Четырёхглавый орёт
  • 2019: Об изъяне понятно

Комментарии и отзывы Каста
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor