Каста выступит в Казани

Каста - российская хип-хоп группа из Ростов-на-Дону, представляют лейбл Respect Production. Состав группы Влади, Шым, Хамиль, Змей.

Первый альбом группы вышел в 1999 году, тогда еще на кассетах. В 2002 году альбом группы "Громче воды, выше травы" стал успешным, было продано почти 100 тысяч копий. После такого успеха группа начала выступать на территории России и ближнего зарубежья. За время существования группы песни группы использовались в саундтреках к фильмам.

Дискография 2002: Громче воды, выше травы

2008: Быль в глаза

2017: Четырёхглавый орёт

2019: Об изъяне понятно

Концерт группы Каста состоится в городе Казань, 21 февраля в РК Ривьера. Начало в 20:00.