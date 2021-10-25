Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, мирового лидера в разработке и производстве устройств для хранения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Этот накопитель нового поколения демонстрирует превосходную производительность благодаря использованию контроллера NVMe Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым нужна самая высокая скорость на рынке.

За счёт применения технологии Gen4 KC3000 обеспечивает скорость чтения и записи до 7000 МБ/с и объём до 4096 ГБ, так что у пользователей не будет проблем с хранением любых данных и апгрейд системы под растущие рабочие нагрузки, возникающие в рамках задач типа 3D-рендеринга и создания контента 4K+, не станет проблемой. KC3000 построен на базе памяти 3D TLC NAND, которая заключена в корпус форм-фактора M.2 2280, и даёт возможность пользователям в полной мере ощутить все преимущества скоростного интерфейса PCIe 4.0. Дополняет комбинацию производительности и выносливости низкопрофильный графен-алюминиевый теплоотвод, помогающий накопителю эффективно рассеивать тепло и сохранять приемлемые рабочие температуры устройства даже во время самого интенсивного использования.

KC3000 в настоящее время доступен в версиях с ёмкостью 512, 1024, 2048 и 4096 ГБ2. Накопитель защищён ограниченной 5-летней гарантией, покупатели могут воспользоваться бесплатной технической поддержкой.