Kingston Digital выпускает Canvas Series флэш-карты

Сегодня Kingston анонсировала новую серию флеш-карт Canvas. Canvas Series предложит три разных варианта карт SD и microSD: Select, Go и React в соответствии с потребностями потребителей.С помощью карты карт Canvas пользователи и создатели могут выбрать лучший доступный носитель. Карты предназначены для обеспечения надежности, гибкости и производительности, необходимых для любого проекта.