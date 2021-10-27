Kingston FURY представляет непревзойдённую производительность уровня DDR5

Игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области производства памяти и технологических решений для хранения данных, объявляет о выходе своей самой современной памяти Kingston FURY Beast DDR5. Благодаря превосходной скорости работы, поддержке Plug N Play и частоты 4800 МГц, удвоению количества банков с 16 до 32 и длины пакета с 8 до 16 эта память идеально подойдёт геймерам и энтузиастам, которым важна высокая производительность на платформах нового поколения.

Релиз Kingston FURY Beast DDR5 состоится практически одновременно с выходом чипсета Intel Z690 и процессоров Intel Core 12 поколения. Это первая платформа, в которой используется новый стандарт памяти, благодаря чему улучшение производительности и целостности данных, которые обеспечивает стандарт DDR5, станут доступны покупателям по всему миру.

Помимо увеличенной скорости работы, больших ёмкости и надёжности, память Kingston FURY Beast DDR5 отличается целым рядом дополнительных преимуществ. Она поддерживает технологию коррекции ошибок на кристаллах (ondie ECC — ODECC) для повышения стабильности на сверхвысоких скоростях, использует двойные 32-битные подканалы для повышения эффективности и управление питанием через интегральную схему (PMIC) для обеспечения поступления энергии там, где это больше всего необходимо. Память Kingston FURY Beast DDR5 — это возможность выйти на новый уровень в самых экстремальных играх, потоковом вещании в формате 4K+ или при создании объёмной анимации и 3D-рендеринга. И всё это в сочетании с отличным дизайном.

В дополнение к этому память Kingston FURY Beast DDR5 поддерживает работу с Intel XMP 3.0 и сертифицирована для работы с этой спецификацией. Это означает, что пользователи могут рассчитывать на простой, стабильный и безопасный разгон. Ещё новая память позволяет создавать уникальные игровые возможности благодаря двум настраиваемым профилям скорости и времени.

Память Kingston FURY Beast DDR5 доступна в виде одинарных модулей по 16 ГБ и комплектов из двух модулей, работающих со скоростью 4800 МГц и 5200 МГц. Память отличается легендарной надёжностью Kingston и защищена ограниченной пожизненной гарантией.