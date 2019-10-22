Kingston анонсировала MicroSD и SD-карты памяти Canvas Select Plus

Компания Kingston Digital Europe Co LLP, объявила о выпуске новой линейки карт памяти Canvas Select Plus для карт microSD и SD. Kingston заменяет оригинальную линейку карт Canvas Select новыми высокоскоростными моделями с большей емкостью, что делает их необходимыми для смартфонов и цифровых камер.

Линейка флэш-карт памяти Canston Select Plus создана для максимального удобства пользователей с более высокими скоростями, большей надежностью и большей емкостью до 512 ГБ. Canvas Select Plus помогает быстрее перемещать высококачественный контент, достигая скорости класса 10 UHS-I до 100 МБ / с, что идеально подходит для тяжелых рабочих нагрузок, таких как ускоренная загрузка приложений, передача фотографий с высоким разрешением, а также запись и редактирование полноформатных HD-видео.

Новая карта microSD Canvas Select Plus оптимизирована для использования с устройствами Android, поскольку она оснащена классом производительности приложений А1 для запуска и загрузки приложений с невероятной скоростью. Новая расширенная спецификация предоставляет пользователям достаточную скорость и место для хранения фотографий с высоким разрешением и захвата видео 4K, а также мультимедийных приложений с интенсивной графикой для более мощного взаимодействия с приложениями.