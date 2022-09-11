Kingston добавляет сертификацию AMD EXPO для памяти DDR5 Fury Beast

Kingston объявляет о добавлении сертификации AMD EXPO для серии памяти DDR5 FURY Beast. Напомним, что новая сертификация AMD EXPO предлагает расширенные возможности разгона для модулей памяти и обеспечивает поддержку платформу AMD AM5 следующего поколения.

Основные функции сертификации AMD EXPO: улучшенная стабильность при разгоне, более высокая скорость начиная от 4800 МГц, поддержка Intel XMP 3.0. Память DDR5 Fury Beast обладает множеством продвинутых функций, таких как встроенная ECC (ODECC) для стабильной работе при высоких скоростях, также реализована интегральная схема питания (PMIC). Модeли памяти оснащены фирменным радиатором.

Сертифицированные AMD EXPO модули памяти Kingston FURY Beast DDR5 и Kingston FURY Beast DDR5 RGB поступят в продажу в конце сентября 2022 года и будут доступны в виде отдельных модулей емкостью 16 ГБ и комплектов емкостью 32 ГБ (2 по 16 ГБ) с частотой до 6000 МГц.
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