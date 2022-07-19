Kingston представила геймерскую память FURY Renegade DDR5

Kingston FURY, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., представило новейшие модули памяти Kingston FURY Renegade DDR5 и Kingston FURY Renegade DDR5 RGB. Семейство Kingston FURY Renegade DDR5 создано для обеспечения максимальной производительности в любой игровой ситуации. Серия Kingston FURY Renegade DDR5 расширяет возможности систем DDR5 благодаря сверхбыстрой памяти премиум-класса со скоростью до 6400 МТ/сек и быстрыми таймингами CL32. Благодаря использованию только лучших компонентов, точно настроенных командой инженеров Kingstons, тщательно протестированных на максимальную совместимость с большинством ведущих мировых материнских плат, поддерживаемых 100% заводскими испытаниями на скорости и сертифицированных Intel XMP 3.0, потребители могут оценить непревзойденный опыт разгона в ручном режиме.

Новая память Kingston Fury Renegade DDR5 отличается элегантным алюминиевым рассеивателем тепла нового черного и серебристого цвета (радиатор довольно высокий, это стоит учитывать). С добавлением динамической светодиодной панели семейство Kingston FURY Renegade DDR5 дополняет эстетику большинства современных сборок ПК. Пользователи могут использовать Kingston FURY CTRL, чтобы выбрать один из шестнадцати настраиваемых световых эффектов RGB, плюс поддерживается технология Kingston FURY Infrared Sync. Kingston FURY Renegade DDR5 и Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, ориентированные на создание контента, многозадачность или высококлассные игры, идеально подходят для геймеров, энтузиастов, создателей контента и оверклокеров.