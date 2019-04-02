Kingston выпустила новые карты памяти MicroSD High Endurance

Kingston выпустила новые карты MicroSD High Endurance, которые специально предназначены для интенсивной записи. Подходят для камер видеонаблюдения для дома и слежения. По словам производителя, карты были протестированы в «сложных» условиях и будут достаточно долговечными, и готовы выдержать экстремальную температуру, удары, воду и рентгеновские лучи.

Карты UHS-I U1 Speed ​​Class 10 High Endurance будут с емкостью 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ. Карты объемом 32 ГБ и 64 ГБ имеют скорость чтения 95 МБ / с и скорость записи 30 МБ / с, в то время как вариант 128 ГБ получила скорость чтения 95 МБ / с и скорость записи 45 МБ / с. Kingston дает на свои карты памяти двухлетнюю гарантию.