Kingston выпустила обновленную память серии FURY Kingston представила обновленную память серии FURY. Модельный ряд FURY включает память: Renegade, Beast и Impact. Kingston представила обновленную память серии FURY. Модельный ряд FURY включает память: Renegade, Beast и Impact. Память Kingston FURY Renegade предлагает высокую скорость (DDR4 до 5333 МГц) и низкие задержки. Представлены модули как с RGB так и без. Серия Kingston FURY Beast представляет собой сбалансированное решение производительности и цены. Kingston FURY Impact предлагает решение для ноутбуков, NUC-систем и ПК малого форм-фактора. Серия Beast и Impact представлена стандартом DDR3 и DDR4. Также компания рассказала, что модули памяти DDR5 появятся в четвертом квартале 2021 года. Память Kingston FURY Renegade предлагает высокую скорость (DDR4 до 5333 МГц) и низкие задержки. Представлены модули как с RGB так и без. Серия Kingston FURY Beast представляет собой сбалансированное решение производительности и цены. Kingston FURY Impact предлагает решение для ноутбуков, NUC-систем и ПК малого форм-фактора. Серия Beast и Impact представлена стандартом DDR3 и DDR4. Также компания рассказала, что модули памяти DDR5 появятся в четвертом квартале 2021 года. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: 2021-06-06 . Продукт - Kingston FURY Renegade, Beast и Impact ; Комментарии и отзывы Kingston FURY Renegade, Beast и Impact

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