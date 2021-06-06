Kingston выпустила обновленную память серии FURY

Kingston представила обновленную память серии FURY. Модельный ряд FURY включает память: Renegade, Beast и Impact.

Память Kingston FURY Renegade предлагает высокую скорость (DDR4 до 5333 МГц) и низкие задержки. Представлены модули как с RGB так и без. Серия Kingston FURY Beast представляет собой сбалансированное решение производительности и цены. Kingston FURY Impact предлагает решение для ноутбуков, NUC-систем и ПК малого форм-фактора. Серия Beast и Impact представлена стандартом DDR3 и DDR4. Также компания рассказала, что модули памяти DDR5 появятся в четвертом квартале 2021 года.
Комментарии и отзывы Kingston FURY Renegade, Beast и Impact
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