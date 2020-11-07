Кинообъектив Tokina Vista Prime 40mm T1.5 оценен в $7500

Компания Tokina пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Vista Prime 40mm T1.5, которая оценена в 7500 долларов. Новинка характеризуется прочной и тяжелой металлической конструкцией, почти нулевым дыханием фокусировки, поддержкой работы с сенсорами высокого разрешения вплоть до 8K, 9-лепестковой диафрагмой с естественным круглым рисунком боке, поворотом тубуса на 300°, ручной фокусировкой, кольцами диафрагмы, площадью 46,7 мм, резьбой фильтра 112 мм, передним диаметром 114 мм, массой около 2,25 кг и площадью 46,7 мм, которая покроет даже большеформатные камеры, вроде Alexa65 2:1 Open Gate. Объектив выйдет со сменными креплениями ARRI PL, Canon EF, MFT, Sony E и ARRI LPL.