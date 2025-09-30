Китайская Zhaoxin представила мощный процессор KH-50000

Компания Zhaoxin официально представила серверные процессоры KH-50000, рассчитанные на китайский рынок и предлагающие до 96 ядер при модульной архитектуре. Впервые эти процессоры были показаны ещё в июле, но теперь Zhaoxin запускает их в продажу и демонстрирует полноценный кристалл, состоящий из 12 вычислительных модулей и одного крупного модуля ввода-вывода. Пока не подтверждено, будет ли реализована поддержка SMT или сохранится однопоточная схема, как в серии KH-4000, однако архитектурные улучшения обещают до 30 процентов прироста IPC. Топовый вариант получит до 384 мегабайт кэша и частоту 2,0 ГГц в базовом режиме и до 3,0 ГГц в разгоне. Новая шина ZPI 5.0 позволит создавать двух- и четырёхсокетные системы, так что на одной плате можно будет использовать до 384 ядер.

Этот интерфейс также повышает пропускную способность, снижает задержки и уменьшает энергопотребление. По части ввода-вывода сделан заметный шаг вперёд — появилась поддержка 12-канальной памяти DDR5 ECC, до 128 линий PCIe 5.0, а также 16 линий PCIe 4.0/SATA/USB. Также стоит отметить, что внешне процессоры и теплораспределительная крышка напоминают AMD EPYC, а предыдущая серия KH-4000 также имела схожий дизайн с чипами AMD. Возможно, производитель решил вдохновиться более известным и успешным процессором — об этом информации нет. Но процессор в любом случае достаточно интересный, так как он обеспечит местные компании достаточно производительностью в рамках серверов.