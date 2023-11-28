Китайский процессор Loongson 3A6000 показал мощность уровня Intel Core i3-10100

Сегодня сразу несколько инсайдеров сообщили, что процессор Loongson 3A6000, созданный для внутреннего рынка настольных компьютеров в Китае, показал уровень производительности, который соизмерим с процессорами 14-го поколения Intel в тестах при идентичной тактовой частоте ядер. Характеристики у этого процессора вполне неплохие, так как Loongson 3A6000 имеет четырёхъядерную конфигурацию (4 ядра и 8 потоков), а также рабочую частоту в 2,5 ГГц. Производитель отметил, что данный процессор использует архитектуру 4-го поколения Dragon, которая использует за основу ядра LA664 с поддержкой расширенных инструкций 128-битной векторной обработк. Производительность данного процессора измерялась в тестах SPEC CPU 2006 и бенчмарке UnixBench.

В рамках приложения SPEC CPU 2006 китайский процессор Loongson 3A6000 показал до 75% прирост производительности по сравнению с предшественником 3A5000. Чип также оказался очень близок к Core i3-10100 при более низком потреблении энергии (42 Вт против 52 Вт). Отличие заключается в том, что процессор Loongson 3A6000 работал на частоте 2,5 ГГц, в то время как Core i3-10100 имел пиковую частоту в 4,3 ГГц. В многоядерных тестах новый процессор снова продемонстрировал почти двойной прирост производительности по сравнению с предшественником 3A5000, предлагая при этом почти ту же производительность, что и Core i3-10100 на тактовой частоте 4,3 ГГц. А это уже очень хороший результат на самом деле — лучше, чем многие ожидали.
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