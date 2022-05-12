Китайский рынок планшетов растет

Новый отчет раскрыл подробности о рынке планшетов в Китае. В то время как в начале рынка наблюдался спад, во второй половине этого года региону удалось увидеть рост в этом сегменте.

Согласно отчету, пандемия коронавируса на самом деле была «палкой о двух концах», которая одновременно способствовала росту потребительского рынка, но также ухудшила коммерческий рынок. В первом квартале этого года сегмент планшетов отгрузил около 6,21 миллиона единиц, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году. В отчете добавляется, что большое количество потребителей приобрели планшетные компьютеры за последние два года. С другой стороны, коммерческий рынок отгрузил всего 540 000 единиц, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом за тот же период.

По-видимому, пандемия была основной причиной этого резкого падения, поскольку вспышка привела к блокировке в некоторых регионах по всей стране. Это, в свою очередь, привело к отмене проектов и дальнейшему снижению отгрузок. Таким образом, ожидается, что во второй половине этого года коммерческий рынок не увидит таких высоких показателей, как в 2020 году. В первом квартале 2022 года поставки планшетных ПК в целом сократились на 2,1 процента в годовом исчислении. Однако рынок стабилизировался, и отгрузки достигли 6,76 млн единиц. Это означает рост на 8,1 процента в годовом исчислении.