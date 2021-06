Koch Media и исландская студия Myrkur Games анонсировали игру Echoes of the End. На данный момент игра находится на стадии разработки. Echoes of the End разрабатывается на игровом движке Unreal Engine 5.

Echoes of the End представляет собой сюжетно-приключенческую игру с открытым фантастическим миром и красивыми локациями. В игре вам предстоит сражаться за персонажа по имени Рин, которая способна управлять пространством и разрушать ее.

Официальная дата Echoes of the End не объявлена, скорее всего игра выйдет в следующем году.