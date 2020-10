Франшиза Call of Duty перешла на мобильные устройства чуть более года назад и стала одной из популярнейших мобильных игр на рынке. По данным статистики, игру скачали более 300 миллионов раз.

Как подтвердил Мэтт Льюис, генеральный менеджер Call of Duty: Mobile, игра превысила 300 миллионов загрузок на Android и iOS вместе взятых. Игра лидирует в мобильных чартах по всему миру, особенно в США. Мобильная версия Call of Duty: Mobile получила статус киберспортивной дисциплины и по ней проводятся различные турниры, включая чемпионата Call of Duty: Mobile 2020.