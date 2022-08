Новая дата запуска High On Life назначена на 13 декабря 2022 года. Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series S|X и ПК.

Инди-разработчик Squanch Games объявил, что игра High On Life отложена до конца 2022 года. Напомним, что игра должна была выйти 25 октября. "High On Life выйдет в 2022 году! Команда Squanch Games усердно работает над созданием лучшего игрового процесса и нам потребуется немного времени для устранения некоторых ошибок" - из официального заявления создателей игры.

