Коммутатор от D-Link

D-Link представляет новую серию управляемых коммутаторов для малого и среднего бизнеса. Серия DGS-1250 состоит из четырех моделей.

Все модели имеют много общего. Каждый из них оснащен четырьмя портами 10 Gigabit SFP + с возможностью горячей замены, за которыми следуют 24 или 48 портов 1000BASE-T. Для моделей с PoE это может обеспечить до 370 Вт с 802.3af / at.

Они предлагают ряд функций уровня 2, включая igmp snooping, stp, lacp и зеркалирование портов. Функции безопасности включают 802.1X, список контроля доступа (acl), предотвращение подмены arp и привязку ip-mac-port. Управлять коммутаторами можно через веб-интерфейс и D-Links Network Assistant.

Стоимость моделей варьируется от 270 до 530 евро. Для моделей с PoE от 530 до 850 евро.