Компактная камера Canon PowerShot G9 X Mark III сможет снимать в 4K

Сетевые источники сообщили о том, что компания Canon готовит к выходу компактную камеру Canon PowerShot G9 X Mark III, которая придет на смену модели Canon PowerShot G9 X Mark II. Аппарату прочат датчик изображения разрешением 20,1 Мп, новый процессор DIGIC 8, объектив с четырехкратным коэффициентом трансфокации, стабилизацией и диапазоном эквивалентного фокусного расстояния 28-84 мм, возможность записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 к/с и в Full HD со 120 кадрами в секунду. Точная дата выхода и ориентировочная цена камеры пока не сообщаются.