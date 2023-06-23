Компактная камера Canon V100 получит 24-Мп сенсор

Сетевые источники сообщают, что уже в конце этого или в начале следующего года компания Canon представит камеру для видеоблогеров Canon V100. Устройству приписывают наличие 24.2-Мп сенсора формата APS-C, чипа DIGIC X, системы автофокусировки DPAF II, возможности записывать видео в 4K 60к/с, поддержки HDR-PQ, стабилизации IBIS, режима расфокусировки фона, автоэкспозиции с приоритетом лица, режима вертикальной съемки видео, направленного капсульного микрофона и ветрозащиты, серийной съемки на 15 к/с с электронным затвором, наклонного сенсорного ЭК-дисплея с разрешением 1.04 Мп, а также адаптеров беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

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