Компактная камера Fujifilm X Half возглавила японский рынок

Map Camera опубликовал список самых продаваемых фотокамер в Японии за последний месяц. Первое место заняла полукадровая модель Fujifilm X Half, которая сильно опережает по продажам полнокадровую Sony A7C II. Тройку самых популярных камер замыкает полнокадровый Nikon Z5 II. В пятерку также вошли Ricoh GR IIIx и Fujifilm X-M5 — оба с матрицами формата APS-C.

Напомним, что Fujifilm X Half имеет в своем оснащении вертикально ориентированный дюймовый датчик разрешением 17,74 Мп, диапазон светочувствительности ISO от 200 до 12800, 32-мм оптику (в полнокадровом эквиваленте) с максимальной диафрагмой f/2.8, систему контрастной автофокусировки с распознавания лиц и глаз, 2,4-дюймовый ЖК-видоискатель с разрешением 0,92 Мп, два дисплея, один из которых симулирует пленочное окошко, фирменные фильтры, диапазон выдержек от 1/2000 секунды до 15 минут, встроенный стабилизатор изображения, светодиодную вспышку, съемку только в JPEG, запись видео в разрешении 1440:1080 пикселей, слот для карты памяти SDXC, поддержку Wi-Fi 802.11ac или Bluetooth 5.2, интерфейс USB Type-C и корпус массой 240 грамм.