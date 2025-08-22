Компактная камера Ricoh GR IV оценена в 1500 долларов

Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью GR IV, которая получила серьезные изменения в сравнении с предыдущим поколением. Новинка характеризуется новым 25,74-Мп датчиком изображения формата APS-C (23,3:15,5 мм), новым процессором GR ENGINE 7, пятиосевой оптической стабилизацией с эффективностью 6 ступеней выдержки, 28-мм объективом с максимальной открытой диафрагмой 2,8, выдержками до 1/4000, встроенным ND-фильтром на две ступени, функцией цифрового зуммирования, 53 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD UHS-I, поддержкой 14-битных RAW, записью видео в Full HD до 60 кадров/с и улучшенной системой автофокусировки. Цена камеры составляет 1500 долларов.

