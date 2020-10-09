Компактная кинокамера Sony FX6 будет стоить $7000

Компания Sony зарегистрировала новую камеру под кодовым наименованием WW638397. Она получит крепление E-mount и выйдет до конца 2020 года. По словам источника, речь идет о компактной кинокамере Sony FX6. Она получит корпус массой около 0,8 кг, возможность записывать видео в разрешении 4K при 30 fps и Full HD до 120 fps, 10-битную глубину цвета, кодеки LongGOP XAVC-L 4:2:2, слоты для карт памяти SDXC, датчик изображения как в FX9, гибридную систему автофокусировки, режимы S-Cinetone и S-log3, встроенную систему ND фильтров и ориентировочный ценник в 7000 долларов.

Комментарии и отзывы Sony FX6
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