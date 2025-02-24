Компактную камеру Canon PowerShot V1 оценили в 990 долларов

Компания Canon пополнила ассортимент компактных фотокамер моделью PowerShot V1, которая получила 1,4-дюймовый сенсор с разрешением 22,3 Мп и соотношением сторон 3:2. Новинка характеризуется серийной съемкой до 15 к/с с механическим затвором или до 30 к/с с электронным, записью 10-битного видео с разрешением 4K и 30 к/с со всей шириной датчика или 4K/60p c 1,4-кратным кропом, процессором DIGIC X, диапазоном светочувствительности ISO до 32000, встроенной зум-объективом с с фокусным расстоянием 16-50 мм в полнокадровом эквиваленте и светосилой f/2.8-4.5, системой автофокусировки Dual Pixel AF II, как в полнокадровой беззеркалке EOS R6 Mark II, 3-дюймовым наклонным сенсорным ЖК-экраном, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, портом USB Type-C, встроенной вспышкой, горячим башмаком, трёхступенчатым ND-фильтром, портом HDMI и одним слотом для SD-карты. Цена камеры на дебютном японском рынке составляет эквивалент 990 долларов.

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