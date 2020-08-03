Компания 8Bitdo продемонстрировала контроллер Sn30 Pro для Xbox Project xCloud

Портативная игровая консоль 8Bitdo SN30 Pro позволяет играть в игры для Xbox с мобильного устройства или планшета с ОС Android. Контроллер лицензирован с сервисом Microsoft Project xCloud. 8Bitdo Sn30 Pro имеет две джойстика, задние кнопки, триггеры и кнопки ABXY. Контроллер получил меньший размер. В дополнении к контроллеру есть монтажный крепеж для мобильного устройства. Емкости аккумулятора хватает на 18 часов, заряд батареи осуществляется через кабель USB-C.

Ожидается, что контроллер 8Bitdo Sn30 Pro будет выпущен 21 сентября. Ориентировочная цена около 45 долларов.