Компания ADATA обновила модули памяти серии XPG SPECTRIX D60G

2020-03-20, Автор - Ramil; Продукт - ADATA XPG SPECTRIX D60G; [71]
ADATA является одним из лидеров в производстве высокоскоростных модулей DRAM. Компания обновила модули памяти серии XPG SPECTRIX D60G DDR4. Обновленная версия XPG SPECTRIX D60G DDR4 появится в России в апреле 2020 года.

Модули памяти имеют большую площадь подсветки RGB на мм2, что составляет более 60% площади поверхности модуля. Дизайн выполнен в X-образной остроугольной форме с ограненным радиатором. Подсветка регулируется с помощью программного обеспечения RGB Sync XPG.

В производстве модулей памяти D60G были использованы высококачественные микросхемы и металлический радиатор. Поддержка XMP 2.0 профиля позволяет быстро и без труда разогнать память. XPG D60G RGB поставляется с частотой 3600 МГц CL14 DRAM.

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