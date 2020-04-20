Компания Diamond Multimedia выпустила беспроводной HDMI передатчик VS300M

Поставщик графического оборудования компания Diamond Multimedia, выпустила беспроводной HDMI-комплект Diamond VS300M с радиусом действия 45 метров. Беспроводной HDMI-комплект поставляется с одним передатчиком и приемником.

Устройство обеспечивает простую установку и настройку. Diamond VS300M способен передать сигнал с максимальным разрешением до Full HD, позволяя передавать сигнал для двух приемников одновременно, без потери качества. Устройство поддерживает подключение HDMI 1.3 и совместим с HDCP1.2.

VS300M дает возможность пользоваться ноутбуком или игровой консолью и получать изображение на выбранном мониторе. Беспроводной HDMI-комплект V-Stream VS300M можно купить за 200 долларов.