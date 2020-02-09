Компания Gigabyte представила модули оперативной памяти серии Designare DDR4-3200.

Комплект Designare включает два модуля типоразмера DIMM емкостью 32 Гбайт каждый. Модули Designare DDR4-3200 рассчитаны на повышенное напряжение 1,35 В с таймингами 16-18-18-38. Также есть поддержка профиля Intel XMP.

Модули Designare выполнены на печатных платах черного цвета и оборудованы радиаторами из анодированного алюминия. Новинки прошла тестирование на материнских платах Gigabyte, построенных на базе следующих чипсетов: Intel X299, Z390 и AMD X570, B450 и TRX40.

Оперативная память серии Designare обеспечены пожизненной гарантией производителя. Сколько будет стоить этот комплект из 64 ГБ пока что не известно.