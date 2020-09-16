Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black

Новое поколение HyperSmooth 3.0 обеспечивает стабилизацию видео. В камере предусмотрено создание фотографий в форматах RAW и HDR. Для удобства, камера HERO9 Black имеет функцию голосового управления. В камере есть три микрофона с шумоподавлением от ветра. Съемная защитная линза, съемный аккумулятор, корпус камеры ударостойкий. Камеру можно использовать на глубине до 10 метров.
Режимы съемки камеры
- HindSigh (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора)
- LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки)
- Scheduled Capture (отложенная съемка)
- Duration Capture (Съёмка заданного времени)
- SuperPhoto
- HDR Ночная съемка видео
Модульный аксессуар Max Lens ModКроме того, компания представила новый модульный аксессуар Max Lens Mod, он обеспечивает невероятную стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения, а режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView достигает разрешения до 2,7K60. Max Lens Mod выравнивает горизонт, даже если камера делает оборот на 360°. Камера идеально подходит для творческих идей профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни.
GoPro объявила о начале конкурса HERO9 Black «The Million Dollar Challenge». Компания предлагает пользователям создать презентационный ролик для своей флагманской камеры и присуждает равную долю от 1 млн долларов участникам, чьи работы отбираются для финального видео. В этом году конкурс пройдет исключительно для владельцев HERO9 Black, итоги будут известны в декабре 2020 года.
Камера HERO9 Black уже поступила в продажу. В России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей.