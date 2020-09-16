Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black. Новая камера оснащена светочувствительной матрицей с разрешением 20 Мп и поддержкой записи с разрешением 5K в 30 кадров в секунду. HERO9 Black получила обновленный сенсорный дисплей и цветной фронтальный экран.

Режимы съемки камеры

HindSigh (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора)

LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки)

Scheduled Capture (отложенная съемка)

Duration Capture (Съёмка заданного времени)

SuperPhoto

HDR Ночная съемка видео

Модульный аксессуар Max Lens Mod

Новое поколение HyperSmooth 3.0 обеспечивает стабилизацию видео. В камере предусмотрено создание фотографий в форматах RAW и HDR. Для удобства, камера HERO9 Black имеет функцию голосового управления. В камере есть три микрофона с шумоподавлением от ветра. Съемная защитная линза, съемный аккумулятор, корпус камеры ударостойкий. Камеру можно использовать на глубине до 10 метров.Кроме того, компания представила новый модульный аксессуар Max Lens Mod, он обеспечивает невероятную стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения, а режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView достигает разрешения до 2,7K60. Max Lens Mod выравнивает горизонт, даже если камера делает оборот на 360°. Камера идеально подходит для творческих идей профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни.

GoPro объявила о начале конкурса HERO9 Black «The Million Dollar Challenge». Компания предлагает пользователям создать презентационный ролик для своей флагманской камеры и присуждает равную долю от 1 млн долларов участникам, чьи работы отбираются для финального видео. В этом году конкурс пройдет исключительно для владельцев HERO9 Black, итоги будут известны в декабре 2020 года.

Камера HERO9 Black уже поступила в продажу. В России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей.