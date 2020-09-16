Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black

Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black. Новая камера оснащена светочувствительной матрицей с разрешением 20 Мп и поддержкой записи с разрешением 5K в 30 кадров в секунду. HERO9 Black получила обновленный сенсорный дисплей и цветной фронтальный экран.

Новое поколение HyperSmooth 3.0 обеспечивает стабилизацию видео. В камере предусмотрено создание фотографий в форматах RAW и HDR. Для удобства, камера HERO9 Black имеет функцию голосового управления. В камере есть три микрофона с шумоподавлением от ветра. Съемная защитная линза, съемный аккумулятор, корпус камеры ударостойкий. Камеру можно использовать на глубине до 10 метров.

Режимы съемки камеры

  • HindSigh (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора)
  • LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки)
  • Scheduled Capture (отложенная съемка)
  • Duration Capture (Съёмка заданного времени)
  • SuperPhoto
  • HDR Ночная съемка видео

Модульный аксессуар Max Lens Mod

Кроме того, компания представила новый модульный аксессуар Max Lens Mod, он обеспечивает невероятную стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения, а режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView достигает разрешения до 2,7K60. Max Lens Mod выравнивает горизонт, даже если камера делает оборот на 360°. Камера идеально подходит для творческих идей профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни.

GoPro объявила о начале конкурса HERO9 Black «The Million Dollar Challenge». Компания предлагает пользователям создать презентационный ролик для своей флагманской камеры и присуждает равную долю от 1 млн долларов участникам, чьи работы отбираются для финального видео. В этом году конкурс пройдет исключительно для владельцев HERO9 Black, итоги будут известны в декабре 2020 года.

Камера HERO9 Black уже поступила в продажу. В России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей.
Комментарии и отзывы GoPro HERO9 Black
Обзоры:
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
Смартфоны Google Pixel 5 представят уже в конце сентября

Заслуживающий доверия сетевой инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о смартфонах Google Pixel 5 и...
Sony представила новую камеру A7S III

Компания Sony представила новую и долгожданную камеру A7S III. ...
Panasonic выпустит полнокадровую камеру S5 2 сентября

Panasonic проведет онлайн-мероприятие в котором планирует рассказать о новых продуктах компании, планах н...
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизациейОбзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией
OnePlus представила собственные телевизо...
OnePlus представила собственные телевизоКитайская компания OnePlus представила собственные телевизоры серии U и Y. ...
Что такое гнездо для процессора? Основны...
Что такое гнездо для процессора? ОсновныВ этой статье мы опишем варианты разъемов для процессоров Intel и AMD и разъясним их различия. В гнездах ...
Nubia Red Magic 5S получит SoC Snapdrago...
Nubia Red Magic 5S получит SoC SnapdragoИсполнительный директор бренда Nubia Ни Фей объявил о том, что смартфону Red Magic 5S быть. Очевидно, что...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспеч...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспечФанаты Call of Duty наконец-то получили официальную информацию о Black Ops Cold War. Разработчик игры Rav...
Конференция Xbox Games Showcase будет по...
Конференция Xbox Games Showcase будет поНа следующей неделе Microsoft проведет онлайн-мероприятие Xbox Games Showcase, на котором компания собира...
Cooler Master MasterLiquid AIO CLC с эфф...
Cooler Master MasterLiquid AIO CLC с эффКомпания Cooler Master известна своими продуктами для охлаждения компьютерной системы. Cooler Master обно...
Стали известны параметры смартфона-долго...
Стали известны параметры смартфона-долго Профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M51, главной ...
OnePlus Nord выйдет в Китае...
OnePlus Nord выйдет в КитаеВ последнее время крупные производители смартфонов стали всё чаще выходить на рынок Индии, так как это по...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая...
Обзор Patriot Memory Viper V530. ИгроваяВ центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro сост...
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro состНовый смартфон компании realme 7 Pro был замечен в сертификационном документе, который показывает некотор...
Стали доступны публичные бета-версии iOS...
Стали доступны публичные бета-версии iOSApple представила свои последние операционные системы несколько недель назад на WWDC 2020 и теперь выпуст...
Oracle провела переговоры с ByteDance о ...
Oracle провела переговоры с ByteDance о Компания Microsoft, видать не одинока в гонке за приобретением TikTok. ...
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor