Компания Micron разработала серверную память DDR5 Server DRAM

Micron представляет новую серверную память DDR5 Server DRAM для центров обработки данных. По словам компании, переход со стандарта DDR4 на новое поколение DDR5 дает прирост производительности на 85%. На данный момент будут доступны модули памяти со скоростью 4800 МГц, в дальнейшем производитель выпустить более быстрые модули памяти.
Новая серверная память DDR5 обеспечивает максимальную производительность для ИИ, высокопроизводительных вычислений и других приложений и рабочих нагрузок, требующих обработки больших объемов данных. Все модули памяти DDR5 DRAM для серверов протестированы в соответствие стандартов.