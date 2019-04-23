Компания Nikon представила водонепроницаемую и ударопрочную камеру Coolpix W150 с широким спектром сюжетных режимов и функций редактирования. Новинка имеет высокую степень защиты от воды, ударов, холода и пыли — IP68. Она выдерживает падения с высоты до 1,8 м и температуру от -10°С до +40°С.

Компания показала 5 расцветок Coolpix W150: классический белый, синий, оранжевый и два варианта с рисунком.

Разрешение камеры — 13,2 Мп. Она оснащена объективом Nikkor с 3-кратным оптическим зумом. Есть функция «Поиск цели AF», в которой камера обнаруживает основной объект и фокусируется на нём. Камера совместима с приложением SnapBridge, которое позволяет автоматически загружать фотографии на смартфон или планшет.

Дату выхода и стоимость Coolpix W150 пока не сообщают.