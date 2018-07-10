Компания Nikon выпустила новую камеру-«телескоп» COOLPIX P1000 МЕГАЗУМ

Компания Nikon представляет COOLPIX P1000 – единственную в мире фотокамеру со 125-кратным оптическим зумом1. Все – от лунных пейзажей до дикой природы и парящего в небе самолета – теперь находится на расстоянии вытянутой руки.Эта потрясающая фотокамера с матрицей разрешением 16 мегапикселей позволяет легко снимать фото и видео. Ее 125-кратный оптический зум обеспечивает диапазон фокусных расстояний от 24 до 3000 мм 1, 2, а функция цифрового зума Dynamic Fine Zoom увеличивает его до 6000 мм 2, 3 – этого хватит, чтобы запечатлеть лунные кратеры.

Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8 гарантирует превосходные результаты даже в условиях недостаточной освещенности. Примененные в объективе передовые технологии Nikon снижают уровень искажений и помогают получать резкие снимки даже на очень больших фокусных расстояниях. Поддержка формата RAW позволяет фотографам сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе. Любители видеосъемки могут записывать ролики в формате 4K/UHD, который идеально подходит для съемки диких животных в их естественной среде обитания.

Основные характеристики

Инес Бернардес (Ines Bernardes), менеджер по маркетингу европейского подразделения Nikon, отмечает: «Если вы хотите запечатлеть суперлуние или первый полет птенцов, COOLPIX P1000 – ваше идеальное решение. Невероятный диапазон зума, от широкого угла до супертелефото, дает свободу выбора: взять сцену в кадр целиком или с помощью зума сосредоточиться на мельчайших деталях. Эта компактная фотокамера с мегазумом в четыре раза легче обычной цифровой зеркальной фотокамеры с объективом супертелефото и отлично подходит для путешествий».Больше нет пределов. 125-кратный оптический зум (24–3000 мм) может быть расширен до 250-кратного с функцией Dynamic Fine Zoom (6000 мм) 2, 3.Объектив NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрица разрешением 16 мегапикселей, процессор EXPEED для обработки изображений и поддержка формата RAW гарантируют, что снимки получатся резкими.Запись потрясающих видеороликов в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Снимайте со стереозвуком и пользуйтесь выводом чистого сигнала через HDMI.

Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR компенсирует дрожание фотокамеры, повышая резкость фотографий и видео. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе.ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении.Большая рукоятка и боковой рычажок зуммирования облегчают управление. Кнопка возврата зуммирования позволяет мгновенно перевести объектив из телескопического положения в широкоугольное, чтобы быстро найти «выпавший» из кадра объект.

Поддержка формата RAW дает возможность сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе. Делитесь эмоциями. Технология SnapBridge позволяет передавать фотографии на смартфон или планшет в реальном времени, а также проводить дистанционно съемку с помощью этих устройств. Для использования с этой фотокамерой приложение SnapBridge необходимо установить на совместимом смартфоне или планшете.