Компания Nintendo представила 22 эксклюзивных игры

На презентации Indie World производитель консолей Nintendo, продемонстрировал около 22 игр, а также ряд эксклюзивных приставок. Некоторые из них появятся в Switch в 2020 году.

Список игр: Blue Fire, Baldo, I Am Dead, B.ARK, Feakpocalypse, Summer in Mara, Quantum League, The Last Campfire, PixelJunk Eden 2, Faeria, Eldest Souls и другие.

Презентация завершилась знакомством с Exit The Gungeon, преемником популярного пули-ада, изданного Devolver Digital. Первоначально выпущенный на Apple Arcade, Exit the Gungeon появится в Switch в скором времени. Презентация Nintendo Indie World доступна на официальном сайте компании.