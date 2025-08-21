Релиз консоли Analogue 3D вновь перенесли…

Мы внимательно следим, чтобы каждая деталь соответствовала нашим стандартам». Там же уточняется, что проект готов на 99%. В компании заявили, что железо, система и упаковка были готовы уже несколько месяцев назад. Кроме того, компания подчеркнула, что сроки, обозначенные как «четвёртый квартал», намеренно названы с запасом — чтобы избежать нового переноса. Для оформивших предзаказ предусмотрен полный возврат средств. Консоль Analogue 3D впервые анонсировали ещё в 2023 году, выпуск планировался в следующем году, но с тех пор релиз неоднократно откладывался. Устройство должно запускать игры от Nintendo 64 в 4K и гарантировать стопроцентную совместимость с библиотекой консоли. Ранее Analogue уже выпускала премиальные версии NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy.