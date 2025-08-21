Релиз консоли Analogue 3D вновь перенесли

У компании Analogue снова возникли проблемы с запуском собственной версии Nintendo 64. Сегодня производитель сообщил, что поставки новой консоли Analogue 3D откладываются на четвёртый квартал этого года — стоит напомнить, что предыдущая задержка была объявлена чуть больше месяца назад, и тогда релиз перенесли с конца августа на более поздний срок. Если в июльском заявлении причиной назывались сложности с пошлинами, то нынешняя задержка выглядит менее однозначно. «Analogue работает на пределе, готовя доставку для всех, кто терпеливо ждёт, — говорится в сообщении компании. — Непредвиденные ситуации случаются крайне редко и в незначительной степени при специфических условиях.

Мы внимательно следим, чтобы каждая деталь соответствовала нашим стандартам». Там же уточняется, что проект готов на 99%. В компании заявили, что железо, система и упаковка были готовы уже несколько месяцев назад. Кроме того, компания подчеркнула, что сроки, обозначенные как «четвёртый квартал», намеренно названы с запасом — чтобы избежать нового переноса. Для оформивших предзаказ предусмотрен полный возврат средств. Консоль Analogue 3D впервые анонсировали ещё в 2023 году, выпуск планировался в следующем году, но с тех пор релиз неоднократно откладывался. Устройство должно запускать игры от Nintendo 64 в 4K и гарантировать стопроцентную совместимость с библиотекой консоли. Ранее Analogue уже выпускала премиальные версии NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy.
