Компания Samsung представила защищенный планшет Galaxy Tab Active 3

Компания Samsung представила защищенный планшет Galaxy Tab Active 3. Планшет Galaxy Tab Active3 разработан для выполнения самых сложных в мире работ в самых экстремальных условиях.

Он сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, выдерживает падение с высоты до 1,5 м, а также имеет степень защиты IP68 для защиты от воды и пыли. Он также оснащен пером S Pen, сертифицированным по стандарту IP68, который идеально подходит для ввода подписей и управления сложными документами в перчатках.

Другие характеристики включают: 8-дюймовый ЖК-дисплей PLS TFT с разрешением экрана 1920x1200 пикселей, процессор Exynos 9810, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, поддержку microSD до 1 ТБ, датчик отпечатков пальцев, геомагнитный датчик, аккумулятор емкостью 5050 мАч.

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