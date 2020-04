Компания Sony откладывает запуск двух видеоигр

Из обращения компании к фанатам в социальных сетях мы узнали, что компания откладывает запуск двух проектов. А именно The Last of Us Part II и Marvel Iron Man VR, до неопределенного срока.

Причиной переноса стал вирус COVID-19, глобальный кризис помешает компании обеспечить благоприятные условия для запуска, которого заслуживают фанаты. The Last of Us Part II почти закончена, разработчики исправляют последние ошибки и недочеты.

Напомним, что две игры находятся на финальной стадии разработки. Официальной даты запуска проектов еще не известна.