Компания Sony представила беспроводной геймпад для PlayStation 5.

Новый геймпад получил более футуристичный дизайн и расширенную функциональность. Разработчики улучшили виброотдачу геймпада, добавили адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 для того, чтобы пользователи смогли ощутить напряжение от выполняемых действий в играх.

Также новинку оснастили микрофоном, чтобы игроки могли общаться между собой в онлайн играх. Ещё вместо кнопки Share новый геймпад получил кнопку Create, благодаря этому игроки смогут создавать новый контент.