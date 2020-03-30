Компания TEAMGROUP представила модули памяти Vulcan Z и Dark Z

TEAMGROUP Vulcan Z и Dark Z представлены объемом 32 Гб (16 Гб х 2)в одноканальном и двухканальном режиме. Vulcan Z и Dark Z будут доступны с частотами DDR4 2666 МГц и DDR4 3000 МГц. Они полностью совместимы с платформами AMD и Intel. X.M.P профиль позволяет в одно нажатие получить максимальную производительность.

Модули памяти TEAMGROUP Vulcan Z и Dark Z относятся к игровому сегменту и тщательно тестируются. Серия Dark Z будет доступна в двухканальном режиме. Модули памяти обеспечивают производительность и совместимость. TEAMGROUP не обнародовала цены и доступность модулей.