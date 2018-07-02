Компания безопасности может взломать любой iOS и Android

WiSpear - это охранная компания, и они заявляют, что могут взломать полностью исправный смартфон Apple iOS или Google Android с расстояния до 500 метров. Компания утверждает, что она специализируется на «широкополосном Wi-Fi-видеонаблюдении», они даже разработали для этого собственный специальный телескоп для наблюдения под названием SpearHead 360.

SpearHead 360 использует 24 антенны, чтобы помочь заблокировать потенциальные устройства для взлома. Как только это произойдет, система имеет четыре разных метода, чтобы заставить телефон подключаться к своим перехватчикам Wi-Fi в так называемой атаке «человек в центре». WiSpear также утверждает , что она имеет четыре различных видов вредоносных программ для различных операционных систем, в том числе и прошивкой Android.