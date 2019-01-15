Комплект оперативной памяти G.SKILL Trident Z RGB на 32 ГБ для платформы AMD X399

G.SKILL объявил о выпуске нового комплекта оперативной памяти DDR4 из семейства TridentZ RGB с подсветкой в верхней и боковой части. Этот набор с частотой 3,466 МГц и задержками CL18-22-22-42, работающими под напряжением 1,35 В, специально ориентирован на процессоры AMD RYZEN Threadripper на платформе X399.

Каждый комплект состоит из четырех модулей по 8 ГБ памяти каждый, предлагающих в общей сложности 32 ГБ ОЗУ DDR4. Это увеличивает скорость комплектов, которые компания до сих пор имела для этой платформы X399 с разъемом TR4 с 3200 МГц. Новинка протестирована с использованием процессора AMD Ryzen Threadripper второго поколения, а именно 2950X с 16 ядрами и 32 потоками исполнения. Комплекты поступят в продажу в первом квартале этого года. Цена пока неизвестна, но не должна значительно отличаться от аналогичных комплектов на рынке.