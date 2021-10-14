Комплект оперативной памяти GeIL POLARIS RGB 64 ГБ DDR5 5600 МГц

На этой неделе компания GeIL представила свои новые комплекты игровой памяти POLARIS RGB DDR5, предлагающие геймерам возможность устанавливать память с частотой от 4800 МГц до 5600 МГц при 1,1 В / 1,25 В и доступные емкости от 16 ГБ до 64 ГБ в зависимости от ваших потребностей. GeIL POLARIS RGB DDR5 следующего поколения был создан для обеспечения беспрецедентной производительности за счет сочетания большей емкости, повышенной скорости и более широкой полосы пропускания на ядро ​​процессора.

В памяти GeIL POLARIS RGB DDR5 полностью реализована эксклюзивная конструкция ORI оптимизированная подсветка RGB, чтобы избежать эффекта лампочки на световой полосе RGB и предоставить пользователю хорошо смешанный и фантастический эффект освещения RGB. Радиатор имеет три разные цветовые темы: Racing Red, Titanium Grey и Glacier White, которые идеально сочетаются с плавной RGB-подсветкой. Кроме того, физическая высота его радиатора адаптирована к большинству кулеров ЦП, представленных на рынке, без каких-либо механических вмешательств.

Комментарии и отзывы GeIL POLARIS RGB 64 ГБ DDR5 5600 МГц
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