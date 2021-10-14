Комплект оперативной памяти GeIL POLARIS RGB 64 ГБ DDR5 5600 МГц

В памяти GeIL POLARIS RGB DDR5 полностью реализована эксклюзивная конструкция ORI оптимизированная подсветка RGB, чтобы избежать эффекта лампочки на световой полосе RGB и предоставить пользователю хорошо смешанный и фантастический эффект освещения RGB. Радиатор имеет три разные цветовые темы: Racing Red, Titanium Grey и Glacier White, которые идеально сочетаются с плавной RGB-подсветкой. Кроме того, физическая высота его радиатора адаптирована к большинству кулеров ЦП, представленных на рынке, без каких-либо механических вмешательств.