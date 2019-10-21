Комплект разработчика Sony PlayStation 5 показали на фото

2019-10-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony PlayStation 5 ; [142]
Выход игровой консоли Sony PlayStation 5 запланирован на осень 2020 года, однако дизайн грядущей новинки пока хранится в секрете. Ранее в сеть утекли рендеры набора для разработчиков (Devkit), а сегодня в сети появилось живое фото данного набора. Устройство на фото очень похоже те самые рендеры комплекта разработчика, однако финальная версия приставки, скорее всего, будет либо выглядеть совершенно иначе, либо со значительными изменениями.

Сильнее всего в наборе разработчика PlayStation 5 выделяется мощная V-образная система охлаждения. Вероятно, её размеры связаны с производительным железом: процессором AMD с архитектурой Zen 2, графикой с архитектурой RDNA с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей, быстрым твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe NVMe, поддержкой 3D-звука и оптическим приводом Blu-ray с поддержкой дисков на 100 ГБ.


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