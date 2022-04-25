Комплект разработчика Xbox Series X Teardown имеет 40 ГБ памяти GDDR6

GamersNexus подтвердил, что комплект разработчика Xbox Series X Teardown оснащен 40 ГБ памятью GDDR6 на материнской плате.

В настоящее время консоли Microsoft Xbox Series X, поставляемые геймерам по всему миру, имеют 16 ГБ полной системной памяти. Хотя вся память GDDR6, разделена на два сегмента: более быстрый сегмент 10 ГБ, который работает со скоростью 560 ГБ/с (14 Гбит/с при 320 битах), и более медленный сегмент 6 ГБ, который работает со скоростью 336 ГБ/с (14 Гбит/с при 320 битах). Эта конфигурация используется на всех консолях Xbox Series, но комплект для разработчиков имеет более чем в два раза больше памяти, чем консоль высшего уровня.

Стив Берк был шокирован тем фактом, что Xbox Series X имеет 10 микросхем памяти GDDR6 сзади и 10 спереди. Эти конкретные кристаллы обозначены как SKU «K4ZAF325BM-HC14», предлагая емкость 16 Гбит (2 ГБ) на кристалл и скорость памяти до 14 Гбит/с. Эти микросхемы памяти работают через 320-битный шинный интерфейс и обеспечивают пропускную способность до 560 ГБ/с. Это та же пропускная способность, что и у Xbox Series X, но она разделена на все кристаллы памяти, а не используется сегментированный подход в качестве розничной единицы.

Помимо огромного пула памяти, некоторыми другими интересными частями разборки Xbox Series X Devkit является его конструкция охлаждения. Корпус, похожий на консоль Xbox One, имеет большой вентилятор и меньший вентилятор, который направляет воздух из корпуса. Вентилятор большего размера расположен поверх большого радиатора, который закрывает SOC Xbox Series X «Project Scarlett». Он включает в себя медный блок, состоящий из алюминиевых ребер и медных тепловых трубок. Весь блок представляет собой одну большую испарительную камеру и имеет мягкие поверхности, которые соприкасаются с кристаллами памяти GDDR6.