Компьютерная игра Serious Sam 4 перенесена на конец сентября

Компьютерная игра Serious Sam 4 перенесена на конец сентября. Об этом заявили разработчики игры Devolver Digital. Причина задержки не известна, но мы полагаем, что причиной переноса является доработка игры. Игра Serious Sam 4 выйдет 24 сентября для ПК и Stadia, для консолей Xbox One и PS4 дата выхода запланирована на следующий год.

Игровой процесс игры ничем не отличается от предыдущих версий игры. Игроку также придется сражаться с полчищами монстров. В игру добавят новые виды оружия которые можно улучшать по мере прохождения игры. Также будет доступен режим прохождения для четырех игроков.

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