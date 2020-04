For the King это солянка жанров, в игре присутствуют элементы стратегии, пошаговая боевая система и приключенческий характер. В игре есть два режима игры: одиночная и многопользовательская. Игра разработана в художественном стиле.

Игровой магазин Epic Games на данный момент предлагает игру For the King бесплатно. Успейте загрузить ее до 30 апреля. После чего игру заменит две игры Amnesia: The Dark Descent и RPG Crashlands.