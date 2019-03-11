Концепт нового устройства Nintendo Flex Game Boy

Разработчик YJ Yoon создал концепт Nintendo Flex Game Boy 1989 года.

Обладая тем же стилем, что и оригинал, Nintendo Flex содержит кнопки управления и экран. Однако Flex модернизирует старое устройство, добавляя изогнутый экран . Аналогично, изогнутый экран позволяет видеть больше. Более того, эргономичные органы управления не торчат из корпуса, предлагая оптимальный комфорт. Динамик также расположен в другой области, чтобы ваша рука не приглушала звук. В довершение всего, Flex использует перо на основе USB-C, которое просто вставляется в устройство.