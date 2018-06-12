Конфигурация компьютера для видео редактора

Многие занимаются подготовкой видео роликов для YouTube, их передачей друзьям через мессенджеры и для обработки видео используют различные видео редакторы. Как правило, недовольство тем или иным видео редактором связано со скоростью конвертации видеороликов и немногие понимают, что заметно ускорить обработку видеоматериалов можно лишь подобрав специальную конфигурацию компьютера для редактирования видео, а в качестве видео редактора использовать самый обычный и бесплатный для скачивания в Интернете. Поэтому в данной заметке мы предлагаем вам остановиться на требованиях к конфигурации компьютера для редактирования видео.

На сегодняшний день конвертировать видео можно силами двух процессоров - центрального процессора и чипа видеокарты. Несмотря на былую популярность конвертации видео силами видеокарт GeForce от NVIDIA - интерес к этому постепенно прошел, так как производитель урезал данную возможность для видеокарт с бюджетной стоимостью. Поэтому на сегодняшний день актуальным является лишь конвертация видео силами центрального процессора.

На современном рынке центральных процессоров два игрока - Intel и AMD. У обоих производителей есть достаточно сильные решения - это процессоры AMD Ryzen 7 и Intel Core i7 8700. Данные серии процессоров рекомендуются для работы с видео редакторами, так как они имеют технологии виртуализации ядер, что позволяет разделить поток команд на каждое ядро на две части, что дает фактическое ускорение производительности на 33% и более. Более дешевые процессоры лишены данной возможности, поэтому если экономите - покупайте их, но скорость конвертации видео будет ниже, чем могло бы быть.

Процессоры Intel Core i7 имеют интегрированное графическое ядро, чего нет у AMD Ryzen 7, поэтому к последним придется докупать видеокарту. В любом случае необходимо докупать видеокарты NVIDIA - это даст хоть какое-то ускорение в видео редакторах, где поддерживается технология NVIDIA CUDA.

Обязательно обращайте внимание на энергопотребление процессоров. С одной стороны, чем меньше, тем лучше, но по факту это оборачиваются меньшими рабочими частотами и при конвертации видео вы не только теряете время на скорости конвертации, но и ничего не экономите, так как удлинение времени работы съедает мимолетную фактическую экономию ватт электричества. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос детальнее.