Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%

Правительство США предупредило отечественных производителей чипов, что они могут столкнуться с кризисом поставок материалов, сообщает Reuters со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Предупреждение основано на опасениях по поводу возможного конфликта между Россией и Украиной. Если Россия добьется военного прогресса, это почти наверняка повлияет на промышленность Украины. Кроме того, в отношении России будут введены санкции США, что вероятно, усугубит проблемы с поставками.

Источник поделился некоторыми цифрами, свидетельствующими о зависимости американской индустрии производства микросхем от материалов, произведенных в России/Украине. Например, исследовательская группа Techcet сообщает, что 90% поставок неона для полупроводников в США поступает из Украины, а 35% американского палладия поступает из России. Кроме того, другие жизненно важные материалы, такие как C4F6, гелий и скандий, также поступают из России. Чтобы оценить потенциальные масштабы роста цен на сырьевые материалы, с которыми столкнулись производители микросхем, нам нужно всего лишь перевести часы в прошлое, в 2014 год, когда Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины. В то время цены на неон выросли почти на 600%. Неон используется в лазерах для производства полупроводников. Полупроводниковая промышленность пережила несколько непростых лет из-за пандемии COVID-19 и беспрецедентного спроса на процессоры и другие ключевые компоненты. В то время как некоторые отрасли сильно пострадали от пандемии, компьютеры, интеллектуальные устройства и индустрия развлечений процветали. Глобальные поставки чипов уже ограничены, поэтому любые новости о возможных сбоях вызывают беспокойство.