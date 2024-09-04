Консоль MSI Claw 8 AI Plus появится в продаже в начале 2025 года

Компания MSI объявила, что представленная в июне портативная игровая консоль Claw 8 AI Plus появится в продаже в начале следующего года. Покупатели получат в подарок месяц подписки на сервис Xbox Game Pass. Напомним, что новинка оснащается процессором Intel Core Ultra Series 2 с увеличенной в 1,5 раза производительностью графического процессора сравнению с оригинальной моделью, 8-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (с VRR), быстрой оперативной памятью LPDDR5X-8533 вместо LPDDR5-6400, аккумулятором ёмкостью 80 Втч вместо 53 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB-C), поддержкой NVMe-накопителей M.2 2280. При этом оригинальная Claw получит обновленную версию с чипами Lunar Lake.