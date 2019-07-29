Консоль Nintendo Switch получила финальную версию Android

С момента выхода первой бета-версии Android для игровой консоли Nintendo Switch прошло уже пять месяцев, и вот наконец сегодня стало известно о релизе финальной версии. Порт был выполнен на основе LineageOS 15.1 (Android 8.1) для ТВ-приставки NVIDIA Shield TV, поскольку у них одинаковая аппаратная платформа – Tegra X1. Поскольку мы имеем дело с неофициально прошивкой, то абсолютно нормально, что некоторые функции отсутствуют или работают с ошибками. Например, сообщается о проблемах с автоповоротом экрана и созданием скриншотов. При этом главное, а именно фирменные контроллеры Switch, выполняют свою задача на ура. При подключении консоли к док-станции можно даже подсоединить клавиатуру и мышь.