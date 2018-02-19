Консоль Nintendo Switch превратили в Linux-планшет

Недавно стало известно о том, что за девять месяцев текущего финансового года компания Nintendo реализовала более 15 млн портативных консолей Switch. Большая популярность устройства привлекла внимание энтузиастов, которые порой меняют оригинал до неузнаваемости. Например, хакер, недавно обнаруживший уязвимость в программной части Nintendo Switch, загрузил на консоль Linux. Автор эксплойта опубликовал видео с консолью, работающей под управлением операционной системы KDE Plasma. Последняя обеспечивает тактильное взаимодействие с устройством через сенсорный ввод и позволяет выйти в Сеть. «Планшетный компьютер» даже распознает несколько одновременных нажатий по дисплею и покидает «режим сна» после касания сенсорной поверхности.